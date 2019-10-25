"Мнение не поменялось": украинский футболист Яремчук не жалеет о своем высказывании о России

Роман Яремчук подчеркнул, что не обращает внимание на российские СМИ.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свое высказывание в адрес сборной России.

Резонанс в информационном пространстве вызвали слова Яремчука: "Мы не как Россия - обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро".

Форвард подчеркнул, что из-за острой реакции на это высказывание его мнение не поменялось:

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"Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то - не соглашаться", - сказал Яремчук сайту by.tribuna.com.

Яремчук подчеркнул, что спокойно перенес то, что в российских СМИ его поливали грязью:

"Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело".

"Не жалею ли я, что сказал это публично? Вы меня провоцируете? Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось", - также сказал нападающий.

Как сообщал УНИАН, Яремчук отметился дублем в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.