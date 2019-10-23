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Динамо попытается продать двух легионеров - СМИ

12:12, 23 октября 2019
Футбол
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Сидклей не выходил на поле в этом сезоне / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом в программе "Циганик Live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Судя по всему, перспектив у Пиварича и Сидклея в "Динамо" не очень много. Потому что Алексей Михайличенко рассчитывает на совершенно других футболистов. И главное - позиция левого защитника закрыта наглухо Виталием Миколенко. И даже Артем Шабанов может сыграть слева", - сказал Цыганык. 

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"Пока с учетом того, как строит игру Михайличенко, я думаю, ни у Сидклея, ни у Пиварича шансов особых нет. И если будет возможность, думаю, зимой будут пытаться найти, куда их продать или отдать в аренду", - добавил журналист.

Отметим, что в текущем сезоне ни Сидклей, ни Пиварич еще не играли за "Динамо".

УНИАН ранее также сообщал о том, что вратарь "Динамо" Денис Бойко выбыл на длительный срок.

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Теги: #Динамо#Йосип Пиварич#Сидклей