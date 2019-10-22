"Динамо убивало игру": главный тренер Шахтера назвал ничью в матче ЛЧ логичным результатом
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал свои комментарии после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб, который завершился вничью.
Слова Каштру приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".
"До матча все хотели победить. Но есть определенная история игры. Будучи реалистом, я считаю, что ничья - то, что больше всего подходит к этому матчу. Были моменты, когда мы были лучше", - отметил Каштру.
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Тренер обратил внимание на большое количество фолов у соперника:
"По статистике видно некоторый баланс по угловым, ударам. Кроме контроля мяча, его у нас было больше в процентном соотношении. Но не в трети поля соперника. Также количество фолов очень отличается: у них – 21, у нас - 8. "Динамо" убивало нашу игру с самого начала. Они не давали нам проводить свою игру".
По мнению Каштру, второй тайм "Шахтер" провел лучше:
"Во втором тайме мы сыграли лучше, чем в первом. Мы вернулись к своей игре, сравняли счет. Также мы среагировали хорошо в конце, создали моменты, которые могли нас вывести вперед".
Также португальский специалист прокомментировал эпизод с пенальти в ворота "Шахтера":
"Пересматривая эпизод с пенальти, видно, что со стороны Пятова было касание. Сложно анализировать. Игрок был в офсайде. Если бы я был арбитром, не поставил бы пенальти, но понимаю это решение".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб.