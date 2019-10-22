"Динамо убивало игру": главный тренер Шахтера назвал ничью в матче ЛЧ логичным результатом

Луиш Каштру прокомментировал ничейный результат в противостоянии с загребским "Динамо".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал свои комментарии после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб, который завершился вничью.

Слова Каштру приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

"До матча все хотели победить. Но есть определенная история игры. Будучи реалистом, я считаю, что ничья - то, что больше всего подходит к этому матчу. Были моменты, когда мы были лучше", - отметил Каштру.

Читайте такжеШахтер не сумел обыграть загребское Динамо в Лиге чемпионов (фото)

Тренер обратил внимание на большое количество фолов у соперника:

"По статистике видно некоторый баланс по угловым, ударам. Кроме контроля мяча, его у нас было больше в процентном соотношении. Но не в трети поля соперника. Также количество фолов очень отличается: у них – 21, у нас - 8. "Динамо" убивало нашу игру с самого начала. Они не давали нам проводить свою игру".

По мнению Каштру, второй тайм "Шахтер" провел лучше:

"Во втором тайме мы сыграли лучше, чем в первом. Мы вернулись к своей игре, сравняли счет. Также мы среагировали хорошо в конце, создали моменты, которые могли нас вывести вперед".

Также португальский специалист прокомментировал эпизод с пенальти в ворота "Шахтера":

"Пересматривая эпизод с пенальти, видно, что со стороны Пятова было касание. Сложно анализировать. Игрок был в офсайде. Если бы я был арбитром, не поставил бы пенальти, но понимаю это решение".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб.