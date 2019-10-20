цей матеріал доступний українською

УПЛ: Олимпик одержал вторую победу в сезоне

21:41, 20 октября 2019
Футбол
27 0
Олимпик одержал сухую победу / фото: olimpik.com.ua

Три очка "Олимпику" принесли голы Максима Тейшейры и Павла Лукьянчука.

Донецкий клуб после этой победы набрал 8 очков и покинул последнюю строчку в таблице УПЛ, поднявшись на десятое место. У "Ворсклы" осталось 8 очков, полтавчане - на одиннадцатой позиции.

Читайте такжеУПЛ: Мариуполь в концовке матча вырвал победу у Днепра-1

"Олимпик" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75

"Олимпик": Крынский, Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух, Цымбалюк, Политыло, Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра, Дийе (Шахаб, 83)

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук, Челядин (Скляр, 90), Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак, Коломоец, Козыренко

Как сообщал УНИАН, ранее в одиннадцатом туре УПЛ "Динамо" обыграло "Александрию".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ#Ворскла#Олимпик