УПЛ: Олимпик одержал вторую победу в сезоне

Донецкий клуб обыграл Ворсклу и покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

В заключительном матче 11-го тура чемпионата Украины "Олимпик" принимал "Ворсклу". Встреча завершилась победой хозяев поля. Три очка "Олимпику" принесли голы Максима Тейшейры и Павла Лукьянчука. Донецкий клуб после этой победы набрал 8 очков и покинул последнюю строчку в таблице УПЛ, поднявшись на десятое место. У "Ворсклы" осталось 8 очков, полтавчане - на одиннадцатой позиции. Читайте такжеУПЛ: Мариуполь в концовке матча вырвал победу у Днепра-1 "Олимпик" - "Ворскла" - 2:0 Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75 "Олимпик": Крынский, Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух, Цымбалюк, Политыло, Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра, Дийе (Шахаб, 83) "Ворскла": Ткаченко, Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук, Челядин (Скляр, 90), Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак, Коломоец, Козыренко Как сообщал УНИАН, ранее в одиннадцатом туре УПЛ "Динамо" обыграло "Александрию".

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