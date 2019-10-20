УПЛ: Олимпик одержал вторую победу в сезоне
В заключительном матче 11-го тура чемпионата Украины "Олимпик" принимал "Ворсклу". Встреча завершилась победой хозяев поля.
Три очка "Олимпику" принесли голы Максима Тейшейры и Павла Лукьянчука.
Донецкий клуб после этой победы набрал 8 очков и покинул последнюю строчку в таблице УПЛ, поднявшись на десятое место. У "Ворсклы" осталось 8 очков, полтавчане - на одиннадцатой позиции.
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"Олимпик" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75
"Олимпик": Крынский, Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух, Цымбалюк, Политыло, Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра, Дийе (Шахаб, 83)
"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук, Челядин (Скляр, 90), Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак, Коломоец, Козыренко
Как сообщал УНИАН, ранее в одиннадцатом туре УПЛ "Динамо" обыграло "Александрию".