Гол форварда сборной Украины помог бельгийскому клубу одержать победу (видео)
10:07, 20 октября 2019Футбол
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Нападающий проводит результативный сезон.
Яремчук помог Генту победить дома / фото: twitter.com/kaagent
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередным голом в составе бельгийского "Гента".
Украинец стал автором забитого мяча в поединке 11-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".
23-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 18-й минуте сумел воспользоваться ошибкой соперника, принял мяч в штрафной площади и вторым касанием переиграл голкипера.
"Гент" в итоге праздновал победу со счетом 2:0. Весь матч на поле в составе команды провел еще один украинец Игорь Пластун. "Гент" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 20 очков.
Яремчук в нынешнем сезоне забил уже 10 голов в чемпионате Бельгии и Лиге Европы.
УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко стал лицом Вест Хэма в акции против расизма.
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