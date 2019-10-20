Гол форварда сборной Украины помог бельгийскому клубу одержать победу (видео)

Нападающий проводит результативный сезон.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередным голом в составе бельгийского "Гента".

Украинец стал автором забитого мяча в поединке 11-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена".

23-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 18-й минуте сумел воспользоваться ошибкой соперника, принял мяч в штрафной площади и вторым касанием переиграл голкипера.

"Гент" в итоге праздновал победу со счетом 2:0. Весь матч на поле в составе команды провел еще один украинец Игорь Пластун. "Гент" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 20 очков.

Яремчук в нынешнем сезоне забил уже 10 голов в чемпионате Бельгии и Лиге Европы.

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко стал лицом Вест Хэма в акции против расизма.