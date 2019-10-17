Динамо столкнулось с кадровыми проблемами перед центральным матчем тура в УПЛ

В поединке 11-го тура против "Александрии" киевлянам не смогут помочь сразу четыре игрока.

Сразу четыре ведущих футболиста не смогут помочь киевскому "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины против "Александрии".

Из-за дисквалификации на поле не выйдут полузащитник Владимир Шепелев и нападающий Артем Беседин. Шепелев был удален в предыдущем матче, а Беседин получил четыре "горчичника" в сезоне и не сыграет из-за перебора карточек.

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В то же время голкипер Денис Бойко и защитник Никита Бурда находятся в лазарете команды.

Матч "Динамо" - "Александрия" пройдет на "Олимпийском" 20 октября.

На данный момент у "Динамо" в активе 20 очков и третье место в таблице УПЛ. "Александрия" (19 очков) идет четвертой.

Как сообщал УНИАН, Бурда перенес операцию и пропустит до шести месяцев.