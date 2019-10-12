Что нужно сборной Украины для выхода на Евро-2020: расклады в отборочной группе

Украинская сборная практически гарантировала себе путевку на чемпионат Европы.

Сборная Украины после домашней победы над сборной Литвы в седьмом туре квалификации Евро-2020 максимально приблизила себя к выходу на континентальное первенство.

Таблица группы В на данный момент выглядит следующим образом:

Гарантировать себе выход на Евро-2020, куда, напомним, попадут две лучшие команды из группы, сборная Украины может уже по итогам следующего тура. Для этого хватит ничьей в домашнем матче против Португалии (14 октября), либо же потери очков Сербии в матче против Литвы.

Если Украина проиграет Португалии, а Сербия не потеряет очки сперва в поединке с Литвой, а затем и против Люксембурга, то все решится в последнем туре 17 ноября. Украине достаточно будет на выезде не проиграть Сербии с разницей более чем в пять мячей.

Как сообщал УНИАН, Украина обыграла Литву со счетом 2:0.