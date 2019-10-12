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Что нужно сборной Украины для выхода на Евро-2020: расклады в отборочной группе

00:28, 12 октября 2019
Футбол
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Николай Матвиенко и Андрей Шевченко / REUTERS

Сборная Украины после домашней победы над сборной Литвы в седьмом туре квалификации Евро-2020 максимально приблизила себя к выходу на континентальное первенство.

Таблица группы В на данный момент выглядит следующим образом:

uefa.com

Гарантировать себе выход на Евро-2020, куда, напомним, попадут две лучшие команды из группы, сборная Украины может уже по итогам следующего тура. Для этого хватит ничьей в домашнем матче против Португалии (14 октября), либо же потери очков Сербии в матче против Литвы.

Если Украина проиграет Португалии, а Сербия не потеряет очки сперва в поединке с Литвой, а затем и против Люксембурга, то все решится в последнем туре 17 ноября. Украине достаточно будет на выезде не проиграть Сербии с разницей более чем в пять мячей.

Как сообщал УНИАН, Украина обыграла Литву со счетом 2:0.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация#Евро-2020