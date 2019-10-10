Впервые почти за 40 лет: в Иране пустили женщин на футбольный стадион (фото, видео)

Несколько тысяч болельщиц расположились в отдельном секторе.

В Иране впервые с 1981 года на стадион пустили женщин. Болельщицы смогли посетить матч национальной сборной Ирана против сборной Камбоджи в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Поединок прошел 10 октября на стадионе "Азади" в Тегеране и завершился победой сборной Ирана со счетом 14:0.

Иранским женщинам выделили билеты на отдельный сектор. Посетить матч смогли порядка 3500 болельщиц.

Ранее девушки в Иране могли смотреть футбол только дома, в торговых центрах или же тайно пробираясь на стадион под видом мужчин.

Запрет женщинам посещать спортивные соревнования среди мужчин стала темой широкого обсуждения после того, как футбольная болельщица Сахар Ходаяри совершила акт самосожжения, когда ее ждал тюремный срок за попытку посетить матч. Ходаяри умерла 9 сентября.

Отметим, что ФИФА неоднократно призывала власти Ирана разрешить женщинам посещение матчей.

Как сообщал УНИАН, правозащитный орган Amnesty International назвал решение властей Ирана пустить женщин на стадион "рекламным трюком".