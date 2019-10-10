В Иране впервые пустят на футбол несколько тысяч женщин

Правозащитный орган Amnesty International назвал решение властей Ирана «рекламным трюком» учитывая, что стадион может принять почти 80 тысяч болельщиков.

В Иране впервые с 1979 года, когда в стране произошла исламская революция, несколько тысяч женщин будут допущены на стадион на поединок мужских команд. Болельщицам продано более трех с половиной тысяч билетов на поединок отборочного турнира чемпионата мира Иран – Камбоджа, который состоится на тегеранском стадионе «Азади» 10 октября. Женщины будут находиться на отдельном от мужчин секторе и будут находиться под наблюдением женщин-полицейских.

До сих пор женщины могли наблюдать за игрой мужчин, лишь получив специальное приглашение или маскируясь под мужчину, пишет Радио Свобода.

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Правозащитный орган Amnesty International назвал решение властей Ирана «рекламным трюком» учитывая, что стадион может принять почти 80 тысяч болельщиков.

Запрет женщинам посещать спортивные соревнования среди мужчин стала темой широкого обсуждения вне Ирана после того, как Сахар Ходаяри совершила акт самосожжения, когда на нее ждал суд за попытку посетить матч. Ходаяри умерла 9 сентября.

Международная федерация футбола (ФИФА) требует от Ирана разрешить женщинам посещать матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года и заявляет, что «будет жесткой» в обеспечении доступа женщин ко всем футбольным матчам в Иране.

«Это не только один матч. Мы не собираемся отвлекать внимание от этого», – заявила 9 октября руководитель подразделения образования и социальной ответственности ФИФА Джойс Кук.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что разрешение продать женщинам лишь три с половиной тысячи билетов является «циничной рекламой, которой власть имела целью отбелить их имидж после глобального разоблачения из-за трагической смерти Сахар Ходаяри».