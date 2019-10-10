"Еще не время": в УЕФА объяснили, почему продолжат разводить сборные Украины и России

Александер Чеферин заявил, что УЕФА не хочет "втягивать себя в политические вопросы".

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что сборные Украины и России во время жеребьевок разводят по разным группам из соображений безопасности.

Об этом Чеферин сказал в интервью сайту euro2020.ria.ru.

"Безопасность для нас - это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу.

Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы", - сказал Чеферин.

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Он отметил, что в ближайшее время УЕФА не будет отменять данное решение:

"Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока не время принимать это решение. История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет".

Чеферин также напомнил, что Украина и Россия могут встретиться на поздних стадиях Евро-2020:

"Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне".

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины не будет играть в Санкт-Петербурге в случае выхода на Евро-2020.