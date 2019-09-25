Сборная Украины не будет играть в Санкт-Петербурге в случае выхода на Евро-2020
Сборная Украины в случае выхода на Евро-2020 на групповом этапе не будет играть в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщается в регламенте на официальном сайте УЕФА.
Согласно регламенту жеребьевки, Украина будет разведена по разным группам со сборной России, если обе команды выйдут на Евро-2020. В случае попадания на турнир российская сборная окажется в "домашней" для себя группе В, три матча которой пройдут в Санкт-Петербурге (еще три - в Копенгагене).
Но даже если сборная России не выйдет на Евро-2020, Украина все равно не будет играть в Санкт-Петербурге, так как данное условие прописано в регламенте.
"Ограничение также распространяется на Санкт-Петербург как место проведения матча группового этапа", - сообщается в регламенте жеребьевки.
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Украина может сыграть в Санкт-Петербурге в матче навылет, но только при определенных раскладах. Российский город в плей-офф будет принимать только один поединок 1/4 финала.
Напомним, сборная Украины на данный момент уверенно лидирует в своей отборочной группе, набрав 13 очков в пяти турах.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати европейских городах.
УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА внес изменения в регламент Лиги наций.