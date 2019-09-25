Сборная Украины не будет играть в Санкт-Петербурге в случае выхода на Евро-2020

УЕФА на групповом этапе разведет сборные Украины и России.

Сборная Украины в случае выхода на Евро-2020 на групповом этапе не будет играть в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается в регламенте на официальном сайте УЕФА.

Согласно регламенту жеребьевки, Украина будет разведена по разным группам со сборной России, если обе команды выйдут на Евро-2020. В случае попадания на турнир российская сборная окажется в "домашней" для себя группе В, три матча которой пройдут в Санкт-Петербурге (еще три - в Копенгагене).

Но даже если сборная России не выйдет на Евро-2020, Украина все равно не будет играть в Санкт-Петербурге, так как данное условие прописано в регламенте.

"Ограничение также распространяется на Санкт-Петербург как место проведения матча группового этапа", - сообщается в регламенте жеребьевки.

Читайте такжеШевченко объявил состав сборной Украины на ближайшие матчи

Украина может сыграть в Санкт-Петербурге в матче навылет, но только при определенных раскладах. Российский город в плей-офф будет принимать только один поединок 1/4 финала.

Напомним, сборная Украины на данный момент уверенно лидирует в своей отборочной группе, набрав 13 очков в пяти турах.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати европейских городах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА внес изменения в регламент Лиги наций.