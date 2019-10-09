Не Шевченко: Милан объявил о назначении нового главного тренера (фото)

Команду будет тренировать Стефано Пиоли.

"Милан" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Стефано Пиоли.

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

53-летний специалист подписал контракт на два года с зарплатой 1 миллион евро за сезон.

Пиоли в прошлом работал в "Интере", "Лацио" и "Фиорентине". 8 октября "Милан" отправил в отставку тренерский штаб Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось о том, что кандидатом на пост наставника "россонери" является Андрей Шевченко, но украинец не захотел покидать сборную Украины.

"Милан" после семи туров занимает десятое место в Серии А, набрав девять очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый немецкий футболист объявил о завершении карьеры.