Не Шевченко: Милан объявил о назначении нового главного тренера (фото)
13:46, 09 октября 2019Футбол
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Команду будет тренировать Стефано Пиоли.
Стефано Пиоли / REUTERS
"Милан" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Стефано Пиоли.
Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
53-летний специалист подписал контракт на два года с зарплатой 1 миллион евро за сезон.
Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/nCj5eBgKT8pic.twitter.com/GfytQuPOda— AC Milan (@acmilan) 9 октября 2019 г.
Пиоли в прошлом работал в "Интере", "Лацио" и "Фиорентине". 8 октября "Милан" отправил в отставку тренерский штаб Марко Джампаоло.
Ранее сообщалось о том, что кандидатом на пост наставника "россонери" является Андрей Шевченко, но украинец не захотел покидать сборную Украины.
"Милан" после семи туров занимает десятое место в Серии А, набрав девять очков.
УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый немецкий футболист объявил о завершении карьеры.
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