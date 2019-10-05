УПЛ: Заря не смогла выиграть во Львове

Луганский клуб так и не сумел забить львовянам, которые больше тайма играли в меньшинстве.

Луганская "Заря" не смогла обыграть одного из аутсайдеров украинской Премьер-лиги "Львов" в матче 10-го тура. Встреча завершилась без голов.

С 36-й минуты львовяне играли в меньшинстве после того, как Педро был удален за то, что показал неприличный жест хавбеку "Зари" Дмитрию Иванисене.

Во втором тайме "Заря" владела преимуществом, но распечатать ворота Богдана Сарнавского так и не смогла. После удара Владлена Юрченко хозяев спасла перекладина.

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После этого матча "Заря" набрала 16 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. У "Львова" - 7 очков и одиннадцатое место.

"Львов" - "Заря" - 0:0

"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Квасный (Гончар, 12), Мартан, Сабино, Пернамбуко (Шина, 78), Алваро, Педро, Ренан (Зубков, 69)

"Заря": Шевченко, Тымчик (Каменюка, 66), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 75), Леднев, Кабаев (Будковский, 66), Русин

Удаление: Педро, 38 (неспортивное поведение)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Десна" вырвала победу в матче против "Олимпика".