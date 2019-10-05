УПЛ: Десна вырвала победу в матче с Олимпиком (видео)

Один из лидеров украинской Премьер-лиги лишь в концовке встречи сумел обыграть Олимпик.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги "Десна" принимала "Олимпик". Матч прошел в Чернигове и завершился минимальной победой хозяев поля.

С 65-й минуты "Олимпик" играл в меньшинстве после удаления Тараса Завийского, который в борьбе за мяч ударил соперника ногой по лицу.

Победный мяч "Десна" забила уже на 90-й минуте - ударом из пределов штрафной отличился Артем Фаворов.

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"Десна" после десяти матчей набрала 20 очков и удерживает второе место в таблице УПЛ. У "Олимпика" - 5 очков и последняя строчка.

"Десна" - "Олимпик" - 1:0

Гол: А. Фаворов, 90

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов (Дегтярев, 80), Огиря, Калитвинцев, Хлебас (Картушов, 62), Кузик (А. Фаворов, 46), Филиппов

"Олимпик": Крынский, Е. Пасич, Гришко, Зотько, Вантух, Завийский, Цымбалюк, Политыло, Г. Пасич (Фабиньо, 64), Тейшейра (Балашов, 77), Джеффри (Клименчук, 89)

Удаление: Завийский, 65 (грубая игра)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в десятом туре УПЛ "Ворскла" и "Мариуполь" сыграли вничью.