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Бывший нападающий сборной Нигерии умер в 31 год

17:40, 04 октября 2019
Футбол
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Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Нигерии.

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Известно, что у Промиса произошел сердечный приступ в США, где он жил с прошлого года и защищал цвета клуба "Остин Боулд".

Нападающий был капитаном сборной Нигерии, которая завоевала серебро на Олимпиаде-2008 в Пекине. 

Почти всю свою карьеру до переезда в США Промис выступал в Турции за "Трабзонспор", "Манисаспор", "Антальяспор" и другие клубы. В 2014-м году Айзек сыграл четыре матча за саудовский "Аль-Ахли".

УНИАН ранее сообщал, что после продолжительной болезни ушел из жизни экс-футболист сборной Нидерландов Риксен.

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Теги: #футбол#Нигерия