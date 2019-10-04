Бывший нападающий сборной Нигерии умер в 31 год
17:40, 04 октября 2019Футбол
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Айзек Промис является призером Олимпиады-2008.
Промис (с повязкой) был призером Игр-2008 / фото: fifa.com
Бывший форвард сборной Нигерии Айзек Промис внезапно скончался в возрасте 31 года.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Нигерии.
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Известно, что у Промиса произошел сердечный приступ в США, где он жил с прошлого года и защищал цвета клуба "Остин Боулд".
Нападающий был капитаном сборной Нигерии, которая завоевала серебро на Олимпиаде-2008 в Пекине.
Почти всю свою карьеру до переезда в США Промис выступал в Турции за "Трабзонспор", "Манисаспор", "Антальяспор" и другие клубы. В 2014-м году Айзек сыграл четыре матча за саудовский "Аль-Ахли".
УНИАН ранее сообщал, что после продолжительной болезни ушел из жизни экс-футболист сборной Нидерландов Риксен.
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