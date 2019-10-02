Реал установил два клубных антирекорда в Лиге чемпионов

"Сливочные" во втором туре группового этапа не смогли обыграть бельгийский "Брюгге".

Мадридский "Реал" установил два антирекорда клуба по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге", который завершился вничью (2:0).

Как сообщает OptaJose в Twitter, "Реал" впервые в истории клуба не сумел победить в двух подряд стартовых матчах группового этапа ЛЧ.

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Кроме того, мадридский гранд впервые в истории пропустил два или больше голов в трех подряд домашних матчах еврокубков: 0:3 против ЦСКА, 1:4 против "Аякса" и 2:2 с "Брюгге".

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ "Реал" на выезде проиграл ПСЖ (0:3). С одним набранным очком "сливочные" после двух туров замыкают таблицу группы А.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Криштиану Роналду установил новый персональный рекорд в Лиге чемпионов.