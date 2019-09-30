56 голов за матч: бразильские футболистки оформили один из крупнейших разгромов в истории (фото, видео)

Футболистки "Фламенго" поиздевались над соперницами.

Женская команда бразильского "Фламенго" сумела победить "Греминьо де Космос" с невероятным счетом - 56:0.

Данный матч состоялся в рамках чемпионата штата Рио и стал вторым разгромом в истории мирового футбола, а также рекордным - в истории лиги.

Самой результативной в составе "Фраменго" стала нападающая Флавия, которая записала на свой счет 14 голов. В среднем команда тратила на один забитый мяч 100 секунд.

Самым крупным официальным счетом в истории футбола является результат поединка чемпионата Мадагаскара, который состоялся 31 октября 2002 года. Тогда "Адем" дома сумел победить "Л'Эмирн" со счетом 149:0. При этом проигравшая команда в той игре забивала в свои ворота, протестуя тем самым против действий арбитра.

Девушки из "Фламенго" подвинули на третье место матч отбора на ЧМ-2002, когда Австралия разгромила Американский Самоа со счетом 31:0.

УНИАН ранее сообщал, что "Бавария" одержала победу в товарищеском матче с невероятным счетом.