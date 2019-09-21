Заря - Мариуполь: видео матча УПЛ

В Запорожье прошел матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

21 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье встречались "Заря" и "Мариуполь". Команды играли в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась вничью - 0:0.

Стоит отметить, что обе команды еще в первом тайме остались в меньшинстве. У "Зари" был удален Филипп Будковский, а у "Мариуполя" - Валерий Федорчук.

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче восьмого тура УПЛ "Днепр-1" обыграл "Карпаты".