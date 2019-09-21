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Заря - Мариуполь: видео матча УПЛ

18:50, 21 сентября 2019
Футбол
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На счету Артема Громова один гол в шести матчах УПЛ в сезоне / фото: ФК Заря

21 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье встречались "Заря" и "Мариуполь". Команды играли в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась вничью - 0:0.

Стоит отметить, что обе команды еще в первом тайме остались в меньшинстве. У "Зари" был удален Филипп Будковский, а у "Мариуполя" - Валерий Федорчук.

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче восьмого тура УПЛ "Днепр-1" обыграл "Карпаты".

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Теги: #Мариуполь#Заря#УПЛ#чемпионат Украины