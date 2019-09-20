Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок

Мохаммед Кадири получил травму на тренировке.

Киевское "Динамо" в ближайших матчах не сможет рассчитывать на полузащитника Мохаммеда Кадири.

Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Михайличенко после матча с "Мальме".

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По словам наставника, ганский футболист получил повреждение перед поединком со шведами в Лиге Европы и пропустит до месяца.

После смены главного тренера Кадири был основным игроком "Динамо" и провел четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Хавбек пополнил состав столичного клуба минувшим летом. В прошлом сезоне он выступал за "Арсенал" из Тулы, а права на игрока принадлежали "Аустрии".

"Динамо" стартовало в Лиге Европы с домашней победы над "Мальме" со счетом 1:0.

УНИАН ранее сообщал, что Михайличенко не сдержал слез после победного гола "Динамо" в ворота "Мальме".