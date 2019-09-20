Знаменитый экс-форвард Манчестер Юнайтед завершил карьеру

Димитар Бербатов сделал заявление о завершении карьеры в 38 лет.

Болгарский нападающий Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры в 38 лет.

Об этом Бербатов написал в Instagram.

"Многие из вас уже предполагали, что я завершил игровую карьеру. Но в прошлом году я пытался подыскать себе новый клуб. Не вышло. Последнюю игру я провел более года назад. Думаю, сейчас самое время остановиться", - написал Бербатов.

"Я буду скучать по футболу. По играм, тренировкам, голам, подготовке, давлению, моим партнерам по команде, реву фанатов, когда я забил крутой гол. То, что я из маленькой страны, делает все это еще более особенным", - добавил нападающий.

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Бербатов также отметил, что останется в футболе в той или иной роли.

Последним клубом болгарина был индийский "Керала Бластерс".

По ходу карьеры Бербатов выступал за болгарские "Пирин" и ЦСКА, немецкий "Байер", английские "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм", а также французский "Монако" и греческий ПАОК.

С "Байером" и "МЮ" форвард доходил до финала Лиги чемпионов. На его счету два чемпионских титула АПЛ. По итогам сезона 2010-2011 Бербатов стал лучшим бомбардиром АПЛ.

За сборную Болгарии форвард провел 79 матчей, в которых забил 48 голов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что карьеру завершил экс-форвард "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это'О.