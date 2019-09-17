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Лига чемпионов: расписание матчей 17 сентября, где смотреть

12:37, 17 сентября 2019
Футбол
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Антуан Гризманн и Луис Суарес / REUTERS

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В Украине в прямом эфире на телеканалах "Футбол 1/2" будет транслироваться четыре матча.

Расписание матчей

19.55. Группа F. "Интер" - "Славия". Трансляция - "Футбол 1"

19.55. Группа G. "Лион" - "Зенит". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа F. "Боруссия" Д - "Барселона". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа G. "Бенфика" - "Лейпциг"

22.00. Группа Н. "Челси" - "Валенсия"

22.00. Группа Н. "Аякс" - "Лилль"

22.00. Группа Е. "Зальцбург" - "Генк"

22.00. Группа Е. "Наполи" - "Ливерпуль". Трансляция - "Футбол 2"

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" 18 сентября.

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#Челси#Ливерпуль#Боруссия Дортмунд#Наполи