Лига чемпионов: расписание матчей 17 сентября, где смотреть
12:37, 17 сентября 2019Футбол
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17 сентября в Европе пройдут первые матчи группового этапа ЛЧ 2019-2020.
Антуан Гризманн и Луис Суарес / REUTERS
В Европе стартует групповой этап Лиги чемпионов 2019-2020. 17 сентября пройдут матчи в группах E, F, G и H.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
В Украине в прямом эфире на телеканалах "Футбол 1/2" будет транслироваться четыре матча.
Расписание матчей
19.55. Группа F. "Интер" - "Славия". Трансляция - "Футбол 1"
19.55. Группа G. "Лион" - "Зенит". Трансляция - "Футбол 2"
22.00. Группа F. "Боруссия" Д - "Барселона". Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа G. "Бенфика" - "Лейпциг"
22.00. Группа Н. "Челси" - "Валенсия"
22.00. Группа Н. "Аякс" - "Лилль"
22.00. Группа Е. "Зальцбург" - "Генк"
22.00. Группа Е. "Наполи" - "Ливерпуль". Трансляция - "Футбол 2"
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" 18 сентября.
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