Лига чемпионов: расписание матчей 17 сентября, где смотреть

17 сентября в Европе пройдут первые матчи группового этапа ЛЧ 2019-2020.

В Европе стартует групповой этап Лиги чемпионов 2019-2020. 17 сентября пройдут матчи в группах E, F, G и H.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В Украине в прямом эфире на телеканалах "Футбол 1/2" будет транслироваться четыре матча.

Расписание матчей

19.55. Группа F. "Интер" - "Славия". Трансляция - "Футбол 1"

19.55. Группа G. "Лион" - "Зенит". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа F. "Боруссия" Д - "Барселона". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа G. "Бенфика" - "Лейпциг"

22.00. Группа Н. "Челси" - "Валенсия"

22.00. Группа Н. "Аякс" - "Лилль"

22.00. Группа Е. "Зальцбург" - "Генк"

22.00. Группа Е. "Наполи" - "Ливерпуль". Трансляция - "Футбол 2"

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" 18 сентября.