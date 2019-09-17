Лига чемпионов: онлайн игрового дня
17 сентября в Европе пройдут восемь матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
17 сентября в борьбу вступают команды, которые выступают в группах E, F, G и H. Центральные матчи дня пройдут в Дортмунде и Неаполе - "Боруссия" примет "Барселону", а "Наполи" - действующего победителя турнира "Ливерпуль".
Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур
"Интер" - "Славия". Начало - в 19.55
"Лион" - "Зенит". Начало - в 19.55
"Боруссия" Д - "Барселона". Начало - в 22.00
"Челси" - "Валенсия". Начало - в 22.00
"Аякс" - "Лилль". Начало - в 22.00
"Зальцбург" - "Генк". Начало - в 22.00
"Наполи" - "Ливерпуль". Начало - в 22.00
"Бенфика" - "Лейпциг". Начало - в 22.00
Онлайн-трансляция игрового дня
Главный вопрос дня до начала матчей - сможет ли выйти на поле Лео Месси, который пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы. Аргентинец уже тренировался в общей группе, но его выход на поле пока под вопросом.
У "Барсы" точно не выйдут на поле Самюэль Умтити и Усман Дембеле, у "Ливерпуля" не сыграет Алиссон, у "Челси" - Н'Голо Канте, "Интера" под вопросом выход на поле Ромелу Лукаку
Мяч, которым будут играть в ЛЧ в этом сезоне.
🎶 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🎶— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 сентября 2019 г.
Аж мурашки по коже 🐜🐜🐜
Признайтесь, заждались? ⚽️🏆#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/LJuXzN92Re