УПЛ: Мариуполь и Олимпик не определили победителя

Команды обменялись голами.

Состоялся очередной матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал на своем поле донецкий "Олимпик".

Команды завершили поединок вничью - 1:1.

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На 42-й минуте хозяева вышли вперед, когда Кирюханцев воспользовался передачей Чурко. "Олимпик" сравнял счет после перерыва - Имери нанес точный удар после паса Матара. На 62-й минуте дончане могли вырвать победу, но Политыло не реализовал пенальти - удар отразил голкипер Худжамов.

Это был дебютный матч испанца Висенте Гомеса во главе донецкой команды. "Олимпик" продлил серию без побед в УПЛ до 11 матчей и остается на дне турнирной таблицы.

"Мариуполь" идет седьмым, имея в активе 8 очков и игру в запасе.

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Кирюханцев, 43 - Имери, 58

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Горбунов (Яворский, 46), Федорчук, Чех (Тищенко, 81), Чурко, Мишнев, Топалов (Кащук, 65), Вакула

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Лукьянчук, Цымбалюк, Зотько, Е. Пасич, Завийский (Фабиньо, 64), Политыло, Тейшера, Имери (Г.Пасич), Матар (Джеффри, 83)

Предупреждения: Топалов, Быков, Яворский, Вакула - Лукьянчук, Цымбалюк, Ксенз

На 62-й минуте Политыло не реализовал пенальти (вратарь)

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" и "Заря" забили семь голов в невероятном матче.