Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 сентября

Англия и Косово забили восемь мячей на двоих, а Криштиану Роналду - четыре.

10 сентября состоялось семь матчей квалификации на чемпионат Европы-2020. Главные конкуренты сборной Украины в борьбе за выход на Евро Сербия и Португалия одержали выездные победы. Четыре гола в составе пиренейцев забил Криштиану Роналду. Результаты матчей Группа А Черногория - Чехия - 0:3 Англия - Косово - 5:3 Положение команд: Англия - 12 очков (4 матча), Чехия - 9 (5), Косово - 8 (5), Черногория - 2 (5), Болгария - 2 (5) Группа В Люксембург - Сербия - 1:3 Литва - Португалия - 1:5 Положение команд: Украина - 13 (5), Португалия - 8 (4), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5) Группа Н Молдова - Турция - 0:4 Франция - Андорра - 3:0 Албания - Исландия - 4:2 Положение команд: Турция - 15 (6), Франция - 15 (6), Исландия - 12 (6), Албания - 9 (6), Молдова - 3 (6), Андорра - 0 (6) УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей отбора на Евро-2020 9 сентября.

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