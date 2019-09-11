Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 сентября
10 сентября состоялось семь матчей квалификации на чемпионат Европы-2020.
Главные конкуренты сборной Украины в борьбе за выход на Евро Сербия и Португалия одержали выездные победы. Четыре гола в составе пиренейцев забил Криштиану Роналду.
Результаты матчей
Группа А
Черногория - Чехия - 0:3
Англия - Косово - 5:3
Положение команд: Англия - 12 очков (4 матча), Чехия - 9 (5), Косово - 8 (5), Черногория - 2 (5), Болгария - 2 (5)
Группа В
Люксембург - Сербия - 1:3
Литва - Португалия - 1:5
Положение команд: Украина - 13 (5), Португалия - 8 (4), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5)
Группа Н
Молдова - Турция - 0:4
Франция - Андорра - 3:0
Албания - Исландия - 4:2
Положение команд: Турция - 15 (6), Франция - 15 (6), Исландия - 12 (6), Албания - 9 (6), Молдова - 3 (6), Андорра - 0 (6)
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей отбора на Евро-2020 9 сентября.