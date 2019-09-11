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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 сентября

00:25, 11 сентября 2019
Футбол
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Англия - Косово / REUTERS

Главные конкуренты сборной Украины в борьбе за выход на Евро Сербия и Португалия одержали выездные победы. Четыре гола в составе пиренейцев забил Криштиану Роналду.

Результаты матчей

Группа А

Черногория - Чехия - 0:3

Англия - Косово - 5:3

Положение команд: Англия - 12 очков (4 матча), Чехия - 9 (5), Косово - 8 (5), Черногория - 2 (5), Болгария - 2 (5)

Группа В

Люксембург - Сербия - 1:3

Литва - Португалия - 1:5

Положение команд: Украина - 13 (5), Португалия - 8 (4), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5)

Группа Н

Молдова - Турция - 0:4

Франция - Андорра - 3:0

Албания - Исландия - 4:2

Положение команд: Турция - 15 (6), Франция - 15 (6), Исландия - 12 (6), Албания - 9 (6), Молдова - 3 (6), Андорра - 0 (6)

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей отбора на Евро-2020 9 сентября.

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Теги: #Евро-2020 квалификация