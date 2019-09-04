Бывший футболист Реала подозревается в распространении детской порнографии

Полиция расследует обвинения в адрес Кристофа Метцельдера.

Бывший футболист "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Об этом сообщил портал RTL.

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Полиция Гамбурга уже начала расследования обвинения женщины, которая утверждает, что Метцельдер отправил ей как минимум 15 детских порнографических фотографий через WhatsApp. Данные материалы также оказались в распоряжении следователей.

Метцельдер был задержан возле спортивной школы в Хеннефе. У него на месте был изъят мобильный телефон, а дома - компьютер.

Защитник помимо "Реала" также выступал за дортмундскую "Боруссию" и "Шальке". Игрок завершил карьеру в 2014-м году.

УНИАН ранее сообщал, что Неймар обратился к фанатам по поводу обвинений в изнасиловании.