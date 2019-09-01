Заря - Динамо: видеообзор матча УПЛ

Киевляне провели второй матч под руководством Алексея Михайличенко.

1 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье прошел матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо".

Встреча завершилась вничью - 2:2. На голы Жерсона Родригеса и Карлоса де Пены "Заря" ответила точными ударами Артема Громова и Джоэля Абу Ханны.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в шестом туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".