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Заря - Динамо: видеообзор матча УПЛ

21:26, 01 сентября 2019
Футбол
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Заря - Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Встреча завершилась вничью - 2:2. На голы Жерсона Родригеса и Карлоса де Пены "Заря" ответила точными ударами Артема Громова и Джоэля Абу Ханны.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в шестом туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".

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Теги: #Динамо#Заря#УПЛ#чемпионат Украины