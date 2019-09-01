Заря - Динамо: видеообзор матча УПЛ
21:26, 01 сентября 2019Футбол
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Киевляне провели второй матч под руководством Алексея Михайличенко.
Заря - Динамо / фото: ФК Динамо Киев
1 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье прошел матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо".
Встреча завершилась вничью - 2:2. На голы Жерсона Родригеса и Карлоса де Пены "Заря" ответила точными ударами Артема Громова и Джоэля Абу Ханны.
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что в шестом туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Львова".
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