Определились все участники группового этапа Лиги Европы

На этой стадии Украину представят две команды.

Завершились последние поединки плей-офф квалификации Лиги Европы.

На групповом этапе Украину представят киевское "Динамо", выбывшее из Лиги чемпионов, а также "Александрия", которая получила путевку после завоевания бронзовых медалей УПЛ.

Луганская "Заря" в плей-офф квалификации не сумела пройти испанский "Эспаньол" (1:3, 2:2).

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"Динамо" попало в первую корзину перед жеребьевкой, а "Александрия" - в четвертую.

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция).

Корзина 4: "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).

Прямая трансляция жеребьевки, которая состоится 30 августа, будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 14:00.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" получил соперников по группе в Лиге чемпионов.