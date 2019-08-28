Кубок Украины: результаты всех матчей 27 августа

Состоялись поединки второго предварительного раунда турнира.

Во вторник, 27 раунда, состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

На данном этапе в борьбу за трофей вступили представители Первой лиги, которые присоединились к десяти победителям первого предварительного раунда.

Стоит отметить, что киевский "Арсенал" снялся с розыгрыша Кубка Украины, а потому "Агробизнес" автоматически получил путевку в следующий этап.

Результаты второго предварительного раунда Кубка Украины 27 августа

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"Таврия" - "Буковина" - 2:3

Голы: Добровольский, 15, Макарченко, 22 - Мунтян, 32, Крашневский, 55, Шишигин, 90+3

"Диназ" - "Нива" Винница - 1:0

Гол: Бриженко, 61

"Горняк-Спорт" - "Металлург" Запорожье - 1:1, по пенальти - 6:5

Голы: Суханов, 81 - Разуваев, 68

"Николаев" - "Прикарпатье" - 5:1

Голы: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56, Куксенко, 75 - Кузьмин, 70

"Подолье" - "Волынь" - 1:1, по пенальти - 4:5

Голы: Морговский, 89 - Пономарь, 11

"Верес" - "Рух" - 1:2

Голы: Соломка, 42 - Кондраков, 19, Климчук, 21

"Альянс" - "Чайка" - 4:1

Голы: Медведев, 9, Шарай, 19 (пен), 27, Лучик, 58 - Цурупин, 53.

"Черкащина" - "Кремень" - 1:2

Голы: Кошелюк, 73 - Зозуля, 76, Гончаренко 83.

"Волчанск" - "Оболонь-Бровар" - 0:1

Гол: Мате, 116

"Ингулец" - "Металлист-1925" - 2:0

Голы: Акименко, 43, Коробка, 45

"Калуш" - "Минай" - 1:2

Голы: Габриэль, 90+1 - Нуриев, 65, 90+6

"Авангард" Краматорск - "Балканы" - 0:0, по пенальти - 3:4

Еще один представитель Первой лиги "Черноморец", как и клубы нижней шестерки УПЛ, вступят в борьбу со следующей стадии.

УНИАН ранее также сообщал о результатах 5-го тура УПЛ.