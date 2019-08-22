"Только вместе добьемся результата": Михайличенко обратился к фанатам Динамо (видео)

Новый главный тренер "Динамо" призвал болельщиков поддержать команду в "непростое время".

Новый главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко призвал болельщиков поддержать команду в матче пятого тура УПЛ против донецкого "Олимпика".

Видеообращение Михайличенко было опубликовано на официальном канале "Динамо" в YouTube.

"Сейчас непростое время для нашего "Динамо", но мы всегда были и будем сильны единством и верой друг в друга. Только вместе мы можем добиться результата. Следующий наш матч с "Олимпиком", и нам очень важны ваши внимание и поддержка. Приходите на стадион", - сказал Михайличенко.

Напомним, матч против "Олимпика" будет для "Динамо" первым под руководством Михайличенко в текущем сезоне. Ранее украинский специалист сменил на посту главного тренера команды Александра Хацкевича.

Матч "Динамо" - "Олимпик" пройдет на "Олимпийском" 24 августа. Начало встречи - 19.30.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис оценил комплектацию команды в новом сезоне.