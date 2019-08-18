Украинская Премьер-лига: результаты матчей 4-го тура, таблица
22:32, 18 августа 2019Футбол
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В рамках четвертого тура УПЛ состоялось пять матчей, еще одна встреча была перенесена.
Гол Дентиньо помог Шахтеру обыграть Львов / фото: ФК Шахтер
17 и 18 августа прошли матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" одержал четвертую победу подряд, "Олимпик" потерпел четвертое поражение кряду, а "Заря" потерпела первое поражение в сезоне.
Матч "Мариуполь" - "Динамо" был перенесен на 25 сентября.
Результаты матчей
"Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Коломоец, 54 - Чичиков, 50
"Десна" - "Колос" - 0:0
"Олимпик" - "Карпаты" - 1:3
Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42
"Львов" - "Шахтер" - 0:2
Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 38
"Заря" - "Александрия" - 1:2
Голы: Леднев, 88 - Ковалец, 57, 75
Турнирная таблица
Таблица УПЛ / upl.ua
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Александрия".
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