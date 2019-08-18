Украинская Премьер-лига: результаты матчей 4-го тура, таблица

В рамках четвертого тура УПЛ состоялось пять матчей, еще одна встреча была перенесена.

17 и 18 августа прошли матчи четвертого тура украинской Премьер-лиги. "Шахтер" одержал четвертую победу подряд, "Олимпик" потерпел четвертое поражение кряду, а "Заря" потерпела первое поражение в сезоне. Матч "Мариуполь" - "Динамо" был перенесен на 25 сентября. Результаты матчей "Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1 Голы: Коломоец, 54 - Чичиков, 50 "Десна" - "Колос" - 0:0 "Олимпик" - "Карпаты" - 1:3 Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42 "Львов" - "Шахтер" - 0:2 Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 38 "Заря" - "Александрия" - 1:2 Голы: Леднев, 88 - Ковалец, 57, 75 Турнирная таблица УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Александрия".

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