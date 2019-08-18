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Украинская Премьер-лига: результаты матчей 4-го тура, таблица

22:32, 18 августа 2019
Футбол
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Гол Дентиньо помог Шахтеру обыграть Львов / фото: ФК Шахтер

"Шахтер" одержал четвертую победу подряд, "Олимпик" потерпел четвертое поражение кряду, а "Заря" потерпела первое поражение в сезоне.

Матч "Мариуполь" - "Динамо" был перенесен на 25 сентября.

Результаты матчей

"Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Коломоец, 54 - Чичиков, 50

"Десна" - "Колос" - 0:0

"Олимпик" - "Карпаты" - 1:3

Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42

"Львов" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 38

"Заря" - "Александрия" - 1:2

Голы: Леднев, 88 - Ковалец, 57, 75

Турнирная таблица

Таблица УПЛ / upl.ua

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Александрия".

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Теги: #Динамо#Карпаты#Шахтер#Заря#УПЛ#Александрия#чемпионат Украины#Олимпик