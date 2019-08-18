Заря - Александрия: видеообзор матча УПЛ

Один из лидеров текущего чемпионата принимал бронзового призера прошлого сезона.

В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги 18 августа прошел матч между "Зарей" и "Александрией". Команды встречались на "Славутич Арене" в Запорожье.

Матч завершился победой "Александрии" со счетом 2:1. Дублем у победителей отличился Кирилл Ковалец. На его голы "Заря" ответила точным ударом Богдана Леднева со штрафного.

Это поражение стало для "Зари" первым под руководством Виктора Скрипника.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Десна" и "Колос" в четвертом туре УПЛ сыграли вничью.