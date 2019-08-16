"Был постоянно в работе": в Динамо прокомментировали отсутствие тренерской практики у Михайличенко

Александр Ищенко выразил мнение, что Алексей Михайличенко "встряхнет всех".

Директор академии киевского "Динамо" Александр Ищенко высказал свое мнение об отсутствии тренерской практики у Алексея Михайличенко, который возглавил команду.

Об этом Ищенко сказал в интерью segodnya.ua.

"Сразу скажу, что мнение, будто Михайличенко все эти годы не работал - в корне неправильное. Можно работать на тренерской скамье, а можно работать с видео, с аналитическими материалами, в командировках, с которыми он объездил практически всю Европу в поисках талантов. Алексей Александрович был постоянно в работе", - сказал Ищенко.

"Он курировал команды U-19 и U-21, контролировал все вопросы, которые представляли хотя бы малейший интерес для "Динамо". Это все большая, хотя и невидимая часть работы. Но она четко выполнялась на протяжении всех этих лет. И все это время Михайличенко находился в тонусе и в хорошем рабочем состоянии", - добавил специалист.

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Ищенко уверен, что опыт Михайличенко принесет пользу "Динамо":

"Когда ты постоянно находишься в футбольной обойме, то… Сегодня ты видишь, как тренируется одна команда, завтра наблюдаешь за другой. Когда видишь разные стили игры, легче проанализировать и внести какие-то коррективы в свое виденье футбола. Я думаю, его богатейший опыт принесет "Динамо" большую пользу".

Директор академии считает, что под руководством Михайличенко "Динамо" будет демонстрировать "яркий и привлекательный футбол", и тренеру удастся встряхнуть команду.

"Поверьте, встряска будет. Михайличенко - тот человек, который и себя привык держать в тонусе, посмотрите по играм за ветеранов - как он выглядит, это ж показатель, и других. Так что встряхнет всех так, что мало не покажется".

Как сообщал УНИАН, ранее также стали известны подробности увольнения Александра Хацкевича из "Динамо".