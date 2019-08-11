Днепр-1 - Десна: видеообзор матча Премьер-лиги
16:45, 11 августа 2019Футбол
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Новичок УПЛ принимал на своем поле команду из Чернигова.
Днепряне потерпели первое поражение в новом сезоне / фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" принимал на стадионе "Днепр-Арена" черниговскую "Десну" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 3-й тур
Днепр-1 - Десна - 0:1
Гол: Филиппов, 67
"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Булеца, Назаренко, Коркишко, Супряга
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик, Филиппов, Калитвинцев, Дегтярев
Обзор матча
Днепр-1" - новичок Премьер-лиги, который сумел набрать в первых двух турах четыре очка. Подопечные Дмитрия Михайленко обыграли донецкий "Олимпик", а затем была зафиксирована ничья с луганской "Зарей".
"Десна" начала новый сезон поединком против "Львова" и в борьбе потерпела поражение. Тем не менее, уже во втором туре черниговцы в родных стенах сумели справиться с полтавской "Ворсклой" и набрали первые очки.
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