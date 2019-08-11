Днепр-1 - Десна: видеообзор матча Премьер-лиги

Новичок УПЛ принимал на своем поле команду из Чернигова.

"Днепр-1" принимал на стадионе "Днепр-Арена" черниговскую "Десну" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 3-й тур

Днепр-1 - Десна - 0:1

Гол: Филиппов, 67

"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Булеца, Назаренко, Коркишко, Супряга

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик, Филиппов, Калитвинцев, Дегтярев

Обзор матча

Днепр-1" - новичок Премьер-лиги, который сумел набрать в первых двух турах четыре очка. Подопечные Дмитрия Михайленко обыграли донецкий "Олимпик", а затем была зафиксирована ничья с луганской "Зарей".

"Десна" начала новый сезон поединком против "Львова" и в борьбе потерпела поражение. Тем не менее, уже во втором туре черниговцы в родных стенах сумели справиться с полтавской "Ворсклой" и набрали первые очки.