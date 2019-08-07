УПЛ представила новый логотип (фото)
14:47, 07 августа 2019Футбол
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Чемпионат Украины также получил новое название.
Состоялась презентация новой эмблемы УПЛ / фото: Роман Бебех
Украинская Премьер-лига провела презентацию нового логотипа турнира.
Об этом сообщает Football.ua.
Эмблема чемпионата Украины теперь будет в красно-синем цвете.
"Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам", - отмечается в пресс-релизе УПЛ.
Также УПЛ сменила название и в ближайшие два года в связи с подписанием контракта с букмекерской компанией будет называться Favbet лига.
Средства от сделки со спонсором пойдут клубам, а также на развитие лиги.
Новый логотип УПЛ / фото: football.ua
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" был признан лучшим игроком второго тура УПЛ.
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