УПЛ представила новый логотип (фото)

Чемпионат Украины также получил новое название.

Украинская Премьер-лига провела презентацию нового логотипа турнира.

Об этом сообщает Football.ua.

Эмблема чемпионата Украины теперь будет в красно-синем цвете.

"Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам", - отмечается в пресс-релизе УПЛ.

Также УПЛ сменила название и в ближайшие два года в связи с подписанием контракта с букмекерской компанией будет называться Favbet лига.

Средства от сделки со спонсором пойдут клубам, а также на развитие лиги.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" был признан лучшим игроком второго тура УПЛ.