Спасение года: игрок Манчестер Сити феноменально решил судьбу Суперкубка Англии (видео)

Кайл Уокер отметился фантастическим сэйвом на последних минутах матчах.

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер отметился фантастическим спасением своих ворот на последних матчах Суперкубка Англии против "Ливерпуля".

На второй добавленной ко второму тайму минуте при счете 1:1 "Ливерпуль" имел отличный шанс вырвать победу в матче. После удара головой в исполнении Мохамеда Салаха мяч летел в ворота, однако Уокер фантастическим образом спас свою команду от пропущенного гола.

Защитник "Сити" успел добраться к мячу и выбил его практически с линии ворот ударом через себя.

В итоге основное время так и завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "Манчестер Сити" выиграл со счетом 5:4.

УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили массовую драку в метро.