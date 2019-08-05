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Спасение года: игрок Манчестер Сити феноменально решил судьбу Суперкубка Англии (видео)

11:36, 05 августа 2019
Футбол
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Кайл Уокер / REUTERS

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер отметился фантастическим спасением своих ворот на последних матчах Суперкубка Англии против "Ливерпуля".

На второй добавленной ко второму тайму минуте при счете 1:1 "Ливерпуль" имел отличный шанс вырвать победу в матче. После удара головой в исполнении Мохамеда Салаха мяч летел в ворота, однако Уокер фантастическим образом спас свою команду от пропущенного гола.

Защитник "Сити" успел добраться к мячу и выбил его практически с линии ворот ударом через себя.

В итоге основное время так и завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "Манчестер Сити" выиграл со счетом 5:4.

УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили массовую драку в метро.

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Теги: #Ливерпуль#Манчестер Сити