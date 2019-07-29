"Дебилизм": Милевский высказался о невызове Ракицкого в сборную Украины

Экс-форвард киевского "Динамо" также рассказал о предложении из России для Евгения Коноплянки.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский высказал свое мнение касательно того, что Ярослава Ракицкого после перехода в "Зенит" перестали вызывать в сборную Украины.

Об этом Милевский сказал в интервью для YouTube-канала "КраСава".

"Как такого хорошего игрока не вызывать в сборную? Ну вот так у нас в Украине сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", - отметил Милевский.

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При этом Милевский раскрыл информацию о том, что у полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки есть предложение от "Краснодара". Форвард отметил, что, в отличие от Ракицкого, Коноплянка дорожит сборной:

"У Коноплянки сейчас есть предложение перейти в "Краснодар". Но я уверен, что он туда не перейдет, видя пример Ракицкого. Он дорожит сборной. Ракицкий просто отморожен на голову в хорошем смысле. Ему эта сборная - он ни гимн не поет...".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский предложил свои услуги президенту Украины Владимиру Зеленскому.