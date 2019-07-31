Динамо обыграло Карпаты в первом туре Премьер-лиги (видео)

Киевляне одержали выездную победу во Львове.

Киевское "Динамо" в рамках первого тура украинской Премьер-лиги на выезде играло против львовских "Карпат".

Подопечные Александра Хацкевича одержали победу благодаря автоголу и точному удару с пенальти.

На 42-й минуте Алексей Ковтун отправил мяч в собственные ворота после прострела Виталия Буяльского. А в компенсированное к первому тайму время одиннадцатиметровый реализовал Артем Беседин.

Читайте такжеКарпаты - Динамо: видеообзор матча УПЛ

"Карпаты" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин (пенальти), 45+1

"Карпаты": Пидкивка, Вербный, Вакуленко, Ковтун, Мартинс, Якимец, Кльоц, Войковиц (Козак, 72), Ди Франко (Ременюк, 84), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера (Цыганков, 69), Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 80), Гармаш, Вербич (Де Пена, 46), Караваев, Беседин.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" в первом туре УПЛ также одержал победу.