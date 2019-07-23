"Это была его инициатива": экс-тренер сборной Англии хотел возглавить клуб УПЛ

Луганскую Зарю мог возглавить швед Свен-Йоран Эрикссон.

Известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон этим летом хотел возглавить луганскую "Зарю".

Об этом в интервью сайту Sport Arena сообщил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Йоран Эрикссон. Причем инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов - языковой, бытовой. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы", - сказал Рафаилов.

Читайте такжеИзвестный украинский футболист перешел в Зарю

Гендиректор "Зари" выразил мнение, что иностранец сейчас не может возглавить луганский клуб:

"Тренер-иностранец для Зари - сейчас это неприемлемо. Поэтому мы остановили выбор на Викторе Скрипнике, который знает украинский футбол, но в тоже время 20 лет жил в Европе, работал тренером в немецком чемпионате".

Напомним, Эрикссон известен по работе со сборной Англии, "Ромой", "Бенфикой", "Манчестер Сити" и рядом других команд. Последним местом работы шведа была сборная Филиппинов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Виктор Скрипник отказался от предложения из России.