"Это была его инициатива": экс-тренер сборной Англии хотел возглавить клуб УПЛ
Известный шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон этим летом хотел возглавить луганскую "Зарю".
Об этом в интервью сайту Sport Arena сообщил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.
"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Йоран Эрикссон. Причем инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов - языковой, бытовой. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы", - сказал Рафаилов.
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Гендиректор "Зари" выразил мнение, что иностранец сейчас не может возглавить луганский клуб:
"Тренер-иностранец для Зари - сейчас это неприемлемо. Поэтому мы остановили выбор на Викторе Скрипнике, который знает украинский футбол, но в тоже время 20 лет жил в Европе, работал тренером в немецком чемпионате".
Напомним, Эрикссон известен по работе со сборной Англии, "Ромой", "Бенфикой", "Манчестер Сити" и рядом других команд. Последним местом работы шведа была сборная Филиппинов.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Виктор Скрипник отказался от предложения из России.