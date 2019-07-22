Экс-команда Премьер-лиги снялась с чемпионата Украины (фото)

"Арсенал-Киев" близок к прекращению существования.

"Арсенал-Киев" отказался от выступления в Первой лиге в новом сезоне.

Заявление руководства клуба на имя президента ПФЛ Сергея Макарова опубликовала Sport Arena.

Несколько бывших игроков киевского клуба подали исковые заявления о невыполнении контрактных обязательств.

По неофициальной информации, место в Первой лиге может занять запорожский "Металлург", который в прошлом сезоне в стыковых поединках за право играть в дивизионе уступил "Агробизнесу". Также на путевку в Первую лигу претендует "Полесье".

По итогам прошлого сезона "Арсенал-Киев" вылетел из Премьер-лиги, заняв 12-е место в чемпионате.

УНИАН ранее сообщал, что украинская Премьер-лига утвердила расширение чемпионата со следующего сезона.