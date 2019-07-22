Экс-команда Премьер-лиги снялась с чемпионата Украины (фото)
20:01, 22 июля 2019Футбол
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"Арсенал-Киев" близок к прекращению существования.
Арсенал-Киев может исчезнуть с футбольной карты Украины / фото: football.ua
"Арсенал-Киев" отказался от выступления в Первой лиге в новом сезоне.
Заявление руководства клуба на имя президента ПФЛ Сергея Макарова опубликовала Sport Arena.
Sport Arena
Несколько бывших игроков киевского клуба подали исковые заявления о невыполнении контрактных обязательств.
По неофициальной информации, место в Первой лиге может занять запорожский "Металлург", который в прошлом сезоне в стыковых поединках за право играть в дивизионе уступил "Агробизнесу". Также на путевку в Первую лигу претендует "Полесье".
По итогам прошлого сезона "Арсенал-Киев" вылетел из Премьер-лиги, заняв 12-е место в чемпионате.
УНИАН ранее сообщал, что украинская Премьер-лига утвердила расширение чемпионата со следующего сезона.
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