Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу (видео)

В полуфинальном матче украинцы разгромили сборную Бразилии.

Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в испанской Севилье.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В полуфинальном матче украинцы со счетом 3:0 разгромили сборную Бразилии.

Уже на 2-й минуте матча счет открыл Виталий Романчук. После перерыва Иван Доненко увеличил преимущество украинцев, а под конец матча Романчук оформил дубль и довел счет до крупного.

В финальном матче сборная Украины сыграет против сборной России. Поединок пройдет 19 июля. Начало - в 22.00 по киевскому времени. За ходом встречи можно будет следить на YouTube-канале FEDPC Federacion Deportes.

Отметим, что всего на чемпионате мира стартовало 16 сборных. Украинская сборная в предыдущих матчах одержала четыре победы с общим счетом 24:0 (7:0 над Австралией, 10:0 над Испанией и 2:0 над Аргентиной на групповом этапе, а также 5:0 над Нидерландами в четвертьфинале).

УНИАН ранее также сообщал о том, что дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу.