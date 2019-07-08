Надо уметь проигрывать: главный тренер сборной Бразилии обратился к Месси

Тите считает, что поведение футболиста не соответствует его статусу.

Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал заявления аргентинского форварда Лионеля Месси в отношении судейства, а также его отказ от бронзовой медали Кубка Америки.

"Я считал этого игрока уникальным явлением с другой планеты, но он должен уметь проигрывать и уважать соперников. Мы тоже страдали от судейства в некоторых матчах и абсолютно честно играли с Аргентиной. Мне нечего скрывать.

У Месси есть определенная репутация, поэтому он испытывает сильное давление. Считаю, что его удалили несправедливо, потому что в том эпизоде был виноват Медель. Месси стоило показать желтую карточку", - цитирует Тите Goal.com.

Напомним, Аргентина в матче за третье место обыграла Чили (2:1), а Месси был удален на 37-й минуте. После игры форвард "Барселоны" раскритиковал судейство и не посетил церемонию награждения.

Как сообщал УНИАН, Бразилия в финале Кубка Америки обыграла Перу.