Надо уметь проигрывать: главный тренер сборной Бразилии обратился к Месси
Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал заявления аргентинского форварда Лионеля Месси в отношении судейства, а также его отказ от бронзовой медали Кубка Америки.
"Я считал этого игрока уникальным явлением с другой планеты, но он должен уметь проигрывать и уважать соперников. Мы тоже страдали от судейства в некоторых матчах и абсолютно честно играли с Аргентиной. Мне нечего скрывать.
У Месси есть определенная репутация, поэтому он испытывает сильное давление. Считаю, что его удалили несправедливо, потому что в том эпизоде был виноват Медель. Месси стоило показать желтую карточку", - цитирует Тите Goal.com.
Напомним, Аргентина в матче за третье место обыграла Чили (2:1), а Месси был удален на 37-й минуте. После игры форвард "Барселоны" раскритиковал судейство и не посетил церемонию награждения.
Как сообщал УНИАН, Бразилия в финале Кубка Америки обыграла Перу.