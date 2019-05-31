Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов

Английские клубы в Мадриде определят сильнейшую команду Европы.

В финальном матче Лиги чемпионов 2018-2019, который пройдет 1 июня в Мадриде, встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Стартовый свисток на стадионе "Ванда Метрополитано" прозвучит в 22.00.

Прямую трансляцию противостояния двух английских клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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После завершения матча в эфир выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", в ходе которой эксперты проанализируют ключевые моменты финала.

"Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз подряд и в четвертый раз после реформы турнира, а "Тоттенхэм" - впервые в истории.

Напомним, на пути к финалу на предыдущих стадиях плей-офф "Тоттенхэм" прошел "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс". "Ливерпуль" выбил из борьбы "Баварию", "Порту" и "Барселону".

УНИАН также сообщал о том, кто будет судить финал Лиги чемпионов.