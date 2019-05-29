"Так нельзя": легенда Динамо раскритиковал Мхитаряна из-за отказа ехать на финал Лиги Европы

Игорь Беланов считает, что экс-хавбек "Шахтера" неправильно поступил в этой ситуации.

Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов выразил мнение, что полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не должен был отказываться от участия в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Челси - Арсенал.

Об этом Беланов сказал в интервью сайту azerisport.com.

"Футболист полностью неправ. Так нельзя относиться к футболу. Ты – футболист, и будь добр играть в футбол", - сказал Беланов.

Экс-футболист "Динамо" также высказался о критике английской прессы и "Арсенала" в адрес Азербайджана:

"Никак не могу понять, зачем политику со спортом смешивать. Мы вчера говорили на эту тему. Столько соревнований Азербайджан принимал и сколько там армянских спортсменов участвовало. Для меня все это непонятно".

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Напомним, Мхитарян решил отказаться от поездки на финал Лиги Европы из соображений безопасности. Азербайджан запрещает въезд в страну гражданам Армении из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее Мхитарян посещал Нагорный Карабах, что Азербайджан считает нелегальным пересечением границы.

МИД Азербайджана и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ранее заявляли, что Мхитарян сможет посетить Баку и ему не будет ничего угрожать.

В то же время, по словам вице-президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, "Мхитаряну посоветовали не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы "Арсенала" в финале", что не устроило полузащитника.

Финал Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" пройдет сегодня, 29 мая.

УНИАН также сообщал о том, что у тренера "Челси" Маурицио Сарри сдали нервы накануне финала Лиги Европы.