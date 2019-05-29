Покинул тренировку: у тренера Челси сдали нервы перед финалом Лиги Европы (видео)

Маурицио Сарри удивил своим поведением накануне матча за трофей.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в гневе покинул тренировку команды накануне финального матча Лиги Европы против "Арсенала".

Видео было опубликовано в Twitter Football on BT Sport.

В конце тренировки Сарри пошел в раздевалку, начал эмоционально размахивать руками, дважды бросил на газон свою кепку, а также ударил ее ногой.

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После этого игроки "Челси" продолжили тренировку под руководством ассистента Сарри Джанфранко Дзолы.

Британские СМИ сперва сообщили, что тренер остался недоволен небольшим конфликтом, который возник во время тренировки между игроками "Челси" Давидом Луисом и Гонсало Игуаином.

В то же время в "Челси" заявили, что расстройство Сарри связано не с этим, передает Sky Sports.

"Поведение Маурицио в конце тренировки не было связано ни с кем из игроков. Он расстроился из-за невозможности отработать стандарты в последние 15 минут часовой тренировки, так как она была полностью открыта для журналистов", - отметили в клубе.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd — Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 мая 2019 г.

Финал Лиги Европы пройдет сегодня, 29 мая.

Как сообщал УНИАН, "Челси" может уволить Сарри даже в случае победы команды в финале ЛЕ.