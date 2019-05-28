Легендарный вратарь Шовковский показал свои "боевые" шрамы (видео)

В карьере Александра было несколько тяжелых травм.

Тренер сборной Украины, легендарный в прошлом голкипер "сине-желтых" и киевского "Динамо" Александр Шовковский показал историю своих шрамов, оставшихся на теле после окончания игровой карьеры.

Об этом сообщает Youtube-канал Footboom.

В карьере Шовковского было несколько тяжелых травм, в частности, в 2006 году из-за перелома ключицы он мог пропустить чемпионат мира в Германии, но смог восстановиться за считанные недели до мирового форума. Еще одна серьезная травма плеча поставила крест на выступлении Александра на домашнем форуме Евро-2012.

Напомним, национальная сборная Украины по футболу в настоящее время продолжает подготовку к матчам квалфикации Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Как сообщал УНИАН, голкипер "Динамо" Денис Бойко не поможет команде Шевченко в этих матчах из-за травмы.