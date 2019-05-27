С кем может сыграть Шахтер: определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020

Донецкий клуб при жеребьевке группового этапа будет во второй корзине.

Стали известны 25 участников группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020. В их числе и чемпион Украины - донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Представительство стран в групповом этапе ЛЧ 2019-2020 на данный момент выглядит следующим образом:

Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"

Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Байер"

Франция: ПСЖ, "Лилль"

Россия: "Зенит", "Локомотив"

Португалия: "Бенфика"

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Генк"

Турция: "Галатасарай"

Австрия: "Зальцбург"

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К английским клубам на групповом этапе ЛЧ также может присоединиться "Арсенал", если выиграет в финале Лиги Европы. Остальные путевки в групповую стадию будут разыграны в квалификации, где в том числе сыграет киевское "Динамо".

При жеребьевке ЛЧ "Шахтер" будет во второй корзине и точно не сыграет против других команд из второй корзины: "Боруссии", "Атлетико", "Реала", "Наполи", команды, которая проиграет в финале ЛЧ ("Тоттенхэм" или "Ливерпуль"), а также либо "Челси", либо "Аякса" (лондонцы будут во второй корзине, если проиграют в финале Лиги Европы, а если выиграют, тогда это место займут амстердамцы).

Кроме того, напомним, УЕФА разводит украинские и российские клубы, поэтому "горняки" не встретятся с "Зенитом" или "Локомотивом".

Добавим, что в первой корзине окажутся "Манчестер Сити", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", ПСЖ, "Зенит", а также победители текущих розыгрышей ЛЧ и ЛЕ.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020 состоится 29 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский квартет выступит перед финалом Лиги чемпионов-2019.