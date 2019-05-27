С кем может сыграть Шахтер: определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020
Стали известны 25 участников группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020. В их числе и чемпион Украины - донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Представительство стран в групповом этапе ЛЧ 2019-2020 на данный момент выглядит следующим образом:
Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"
Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Байер"
Франция: ПСЖ, "Лилль"
Россия: "Зенит", "Локомотив"
Португалия: "Бенфика"
Украина: "Шахтер"
Бельгия: "Генк"
Турция: "Галатасарай"
Австрия: "Зальцбург"
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К английским клубам на групповом этапе ЛЧ также может присоединиться "Арсенал", если выиграет в финале Лиги Европы. Остальные путевки в групповую стадию будут разыграны в квалификации, где в том числе сыграет киевское "Динамо".
При жеребьевке ЛЧ "Шахтер" будет во второй корзине и точно не сыграет против других команд из второй корзины: "Боруссии", "Атлетико", "Реала", "Наполи", команды, которая проиграет в финале ЛЧ ("Тоттенхэм" или "Ливерпуль"), а также либо "Челси", либо "Аякса" (лондонцы будут во второй корзине, если проиграют в финале Лиги Европы, а если выиграют, тогда это место займут амстердамцы).
Кроме того, напомним, УЕФА разводит украинские и российские клубы, поэтому "горняки" не встретятся с "Зенитом" или "Локомотивом".
Добавим, что в первой корзине окажутся "Манчестер Сити", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", ПСЖ, "Зенит", а также победители текущих розыгрышей ЛЧ и ЛЕ.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020 состоится 29 августа.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский квартет выступит перед финалом Лиги чемпионов-2019.