Украинский квартет выступит перед финальным матчем Лиги чемпионов

Струнный квартет из Украины исполнит в Мадриде гимн Лиги чемпионов.

Украинский струнный квартет "Asturia" выступит перед началом финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинки исполнят гимн Лиги чемпионов, причем представят "свое особое прочтение" композиции.

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В состав квартета входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель).

"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, это невероятная возможность для нас. Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", - отметила Цыбка.

Финал Лиги чемпионов, напомним, состоится 1 июня.

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов.