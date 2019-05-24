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Клуб УПЛ наказан матчем без зрителей за нападение на арбитра

18:00, 24 мая 2019
Футбол
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"Арсенал-Киев" примет "Карпаты" при пустых трибунах / stadiums.at.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УФА) принял решение наказать "Арсенал-Киев" проведением одного домашнего матча без зрителей, сообщает "Трибуна".

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Причиной стало нападение болельщика после матча "Арсенал-Киев" - "Черноморец" (3:3) на главного арбитра встречи Виктора Копиевского, которому фанат отвесил пощечину в раздевалке.

Копиевский поставил неочевидный пенальти в ворота киевского "Арсенала" на первой добавленной минуте матча при счете 3:2 в пользу хозяев.

Таким образом, "канониры" сыграют при пустых трибунах в матче последнего тура против "Карпат". Оба клуба борются за выживание в Премьер-лиге и за два тура до конца идут в зоне стыковых матчей.

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Теги: #УПЛ-2018/19#Арсенал-Киевпогода в Киеве