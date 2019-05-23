Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд: когда и где смотреть матчи сборной Украины
11:17, 23 мая 2019Футбол
186 0
Украинская сборная стартует на мировом первенстве 24 мая
Сборная Украины (U-20) готовится к старту на турнире / фото: ФФУ
С 23 по 15 июня в Польше пройдет чемпионат мира среди молодежных команд (U-20). Сборная Украины стартует на турнире 24 мая.
На групповой стадии турнира подопечные Александра Петракова сыграют против сборных США, Катара и Нигерии.
В прямом эфире транслировать все матчи сборной Украины будет телеканал “UA:Перший”.
Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:
24 мая. 21.30. Украина - США
27 мая. 19.00. Катар - Украина
30 мая. 21.30. Нигерия - Украина
Отметим, что всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.
УНИАН также сообщал о том, кто вошел в состав сборной Украины перед молодежным чемпионатом мира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter