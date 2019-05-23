Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд: когда и где смотреть матчи сборной Украины

Украинская сборная стартует на мировом первенстве 24 мая

С 23 по 15 июня в Польше пройдет чемпионат мира среди молодежных команд (U-20). Сборная Украины стартует на турнире 24 мая.

На групповой стадии турнира подопечные Александра Петракова сыграют против сборных США, Катара и Нигерии.

В прямом эфире транслировать все матчи сборной Украины будет телеканал “UA:Перший”.

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:

24 мая. 21.30. Украина - США

27 мая. 19.00. Катар - Украина

30 мая. 21.30. Нигерия - Украина

Отметим, что всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.

УНИАН также сообщал о том, кто вошел в состав сборной Украины перед молодежным чемпионатом мира.