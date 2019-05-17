цей матеріал доступний українською

Федерация футбола Украины сменила название

16:46, 17 мая 2019
Футбол
111 0
Конгресс ФФУ в Запорожье / фото: ФФУ

В рамках 22-го конгресса Федерации футбола Украины было принято решение о переименовании организации в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Переименование произошло в рамках ребрендинга организации.

"Мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза", - отметил глава ФФУ Андрей Павелко.

Президент ФФУ также объяснил, почему переименование упростит позиционирование бренда украинского футбола:

"Теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире".

УНИАН также сообщал о том, что в украинской Премьер-лиге с нового сезона могут ввести видеоповторы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФФУ#Андрей Павелко#УАФ