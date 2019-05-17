Федерация футбола Украины сменила название
В рамках 22-го конгресса Федерации футбола Украины было принято решение о переименовании организации в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Переименование произошло в рамках ребрендинга организации.
"Мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза", - отметил глава ФФУ Андрей Павелко.
Президент ФФУ также объяснил, почему переименование упростит позиционирование бренда украинского футбола:
"Теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире".
УНИАН также сообщал о том, что в украинской Премьер-лиге с нового сезона могут ввести видеоповторы.